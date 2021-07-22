شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفقد العزم – تحليل - 22-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار حول مقاومة القناة الهابطة، مع ملاحظة أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي بشكل واضح ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر 1.1780 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.1700، مع الإشارة على أهمية الثبات دون 1.1805 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط