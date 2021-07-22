شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة على اللون الأخضر لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الخميس بقيادة مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بالإضافة إلى مؤشرات الأسهم الاسترالية التي استمدت الدعم من ارتفاع سهم "بي-أتش-بي" بأكثر من ثلاثة بالمائة عقب إعلان شركة التعدين الرئيسية في استراليا عن توقيع اتفاقية توريد النيكل مع شركة تسلا الأمريكية.

بخلاف ذلك، يغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم اليابانية بسبب عطلة يوم البحرية في اليابان، وفي سياق أخر، لا تزال المخاوف حيال وضع فيروس كورونا في منطقة آسيا والمحيط الهادي قائمة بشكل أو بأخر وبالأخص عقب إعلان أكبر ولايتان في استراليا بالأمس عن زيادة حادة في الإصابات الجديدة بمتحور دلتا، بينما سجلت إندونيسيا ارتفاعاً قياسياً في الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي وفقاً لوكالة رويترز الإخبارية.

وفي نفس السياق، نوه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بالأمس لكون العالم في المرحلة الأولى من موجة أخرى من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، موضحاً إن الفشل العالمي في مشاركة اللقاحات والاختبارات والعلاجات يؤجج جائحة ذي مسارين، البلدان التي لديها موارد كافية مثل اللقاحات تنفتح، في حين أن بعض البلدان الأخرى تغلق في محاولة لإبطاء تفشي الفيروس التاجي.

كما صرح أدهانوم في حديثه أمس الأربعاء إلى أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في العاصمة اليابانية طوكيو والتي من المقرر أن تطلق فعليات الأولمبيات غداً في اليابان، بأن التناقضات في اللقاحات حول العالم تخفي ظلماً مروعاً، وإن الوباء اختبار والعالم يفشل، موضحاً أنه كلما طال الوباء، زاد الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الذي يسببه، ومضيفاً أن التهديد العالمي للوباء سيبقي حتى تتعامل جميع الدول مع المرض.

وحذر أدهانوم من أنه بعد تسعة عشر شهراً من تفشي حائجة كورونا وسبعة أشهر منذ الموافقة على اللقاحات الأولى، نحن الآن في المرحلة الأولى لموجة أخرى من الإصابات والوفيات، ويذكر أنه أعرب الأسبوع الماضي عن كون الأوضاع المتعلقة بجائحة كورونا تتفاقم، موضحاً آنذاك أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:09 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 191.15 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,109,303 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثلاثاء الماضي، قرابة 3,569 مليون جرعة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 17 مقابل 19 والتي عدلت من 17 في الربع الأول الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي أوضحت اتساع الفائض إلى ما قيمته 13.27 مليار دولار استرالي مقابل 12.50 والتي عدلت من 13.32 مليار دولار استرالي في أيار/مايو الماضي.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.07% ليربح 3.45 نقطة ويصل إلى المستوى 5,147.49، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.23% ليربح هو الأخر 8.03 نقطة ويصل إلى المستوى 3,570.69.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.88% ليربح 512.05 نقطة ويصل إلى المستوى 27,736.63، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.08% ليربح هو الأخر 34.79 نقطة ويصل إلى المستوى 3,250.70.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.04% ليربح 4.46 نقطة ويصل إلى المستوى 12,713.60، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.97% ليربح هو الأخر 70.68 نقطة ويصل إلى المستوى 7,379.40.