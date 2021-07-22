شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية ترتفع لـ5 ملايين و21 ألف دولار فى شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات حكومية، ارتفاع الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة، حيث وصلت قيمة الصادرات المصرية من الطاقة الكهربائية إلى 5 ملايين و21 ألف دولار فى شهر ابريل الماضى، بينما كانت 2 مليون و193 ألف دولار فى شهر أبريل عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 2 مليون و828 ألف دولار.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات الطاقة الكهربائية جاءت ضمن قائمة الصادرات الوطنية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2 مليار و841 مليون و259 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل مليار و927 مليون و564 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 913 مليون و695 ألف دولار.

وضمت قائمة الصادرات الوطنية كلا من الوقود وبلغت قيمته 632 مليون و824 ألف دولار في ابريل الماضي، مقابل 161 مليون و987 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 470 مليون و837 ألف دولار.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 47.4٪، حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021، مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات بعض السلع وأهمها "أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2٪، وفواكه طازجة بنسبة 60.2٪، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12٪".

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021، مقابل 3.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3٪.