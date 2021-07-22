شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث للموظف الحكومى لو فقد الجنسية المصرية وفقا لقانون الخدمة المدنية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية على أن الموظف بجهاز الإدارى للدولة فى حالة فقده للجنسية المصرية فإنه قد يتعرض لانهاء وظيفته.

وأكد قانون الخدمة المدنية على أن الجنسية المصرية شرط من شروط التعيين أو الاستمرار فى الوظيفة.

يعرض أمر الموظف الذى فقد الجنسية على السلطة المختصة أو من تفوضه لانهاء الخدمة.

تنتهي خدمة الموظف ابتداءا من يوم فقد الجنسية.

يعتبر ما تقاضه الموظف من تاريخ فقد الجنسية وحتى إخلاء الطرف اجر مقابل العمل.