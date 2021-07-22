شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي الدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأسيوية ليعكس استأنف مسيرات الخسائر التي توقفت بالأمس لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:41 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 0.7355 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7359، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7342، بينما أن حقق الزوج الأعلى له عند 0.7363.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الثقة في الأعمال والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 17 مقابل 19 والتي عدلت من 17 في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي أوضحت اتساع الفائض إلى ما قيمته 13.27 مليار دولار استرالي مقابل 12.50 والتي عدلت من 13.32 مليار دولار استرالي في أيار/مايو الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 17 من تموز/يوليو والتي قد تظهر انخفاضاً 10 ألف طلب إلى 360 ألف مقابل 360 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في العاشر من هذا الشهر تراجعاً 141 ألف طلب إلى 3.1 مليون طلب مقابل 3,241 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 15.5% إلى نحو 5.89 مليون مقابل تراجع 0.9% عند نحو 5.80 مليون منزل في أيار/مايو، ما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع الكشف عن قراءة مؤشرات القائدة والتي قد توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 1.3% في أيار/مايو.