شكرا لقرائتكم خبر عن فى 4 نقاط.. لماذا يستثمر العالم فى النظم الأيكولوجية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البنك الدولى على أهمية الاستثمار فى خدمات النظم الأيكولوجية على نحو يستفيد من تضافر الجهود مع تدابير التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه لتعزيز مبررات العمل.

1- عند تنفيذ برنامج المدفوعات مقابل تخفيض غاز الكربون فى الغابات، سواء على الصعيد المحلى أو العالمى، تصبح السياسات المحلية الأخرى مثل إصلاح الدعم الزراعى أكثر فعالية فى حماية الطبيعة، وفى الوقت نفسه يتم تعزيز المكاسب الاقتصادية.

2 - تلتزم مجموعة البنك الدولى بدعم العمليات التى تركز على التنوع البيولوجى، وتستثمر بشكل مباشر فى حفظ الأنواع والموائل الطبيعية

3 - خلال العام الماضى، شملت حافظة مشروعات البنك الدولى 70 مشروعا للتنوع البيولوجى فى أكثر من 40 بلدا بصافى ارتباطات بلغ 1.18 مليار دولار.

4 - تتضمن الأمثلة على ذلك برنامج الأراضى الطبيعية المستدامة بالأمازون الذى يسانده صندوق البيئة العالمية، والاستثمارات فى الزراعة المستدامة وإدارة الأراضى الطبيعية فى البرازيل وإثيوبيا.