شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة ينتهى من التسوية لـ1465 موظفا يعملون بـ31 جهة حكومية فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ خلال شهر يونيو من دراسة إعادة تعيين "التسوية" لـ1465 موظفا بالجهاز الإدارى للدولة فى 31 جهة حكومية، من الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة طبقا للضوابط التى حددها قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وكان الدكتور صالح الشيخ كشف أن إجمالى عدد من تم تدريبهم حتى الآن بلغ ٥٦ ألفا و٥٨٧ موظفا، منهم 27 ألفا و296 موظفا من المستهدف فى حزمة برامج أساسيات، و23 ألفا و832 موظفا من المستهدف فى حزمة برامج الجدارات، إلى جانب 4239 موظفا بنسبة 8% فى حزمة البرامج التخصصية، و١٢٠٠ موظفا تم تدريبهم فى حزمة برامج التطبيقات.