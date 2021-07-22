شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا قارة أفريقيا على رأس أولويات المصنعين المصريين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأثاث، إن إطلاق منصة رقمية للصناعة والترويج للصادرات سيكون بوابة للمنتجات المصرية للوصول لكافة دول العالم، مشيرا إلى أن قارة أفريقيا على أولويات المصنعين، وهناك عوامل إيجابية تساعد على المنافسة فى أفريقيا عبر المنتجات المصرية.

وأوضح فى تصريحات خاصة، أن المنصة الرقمية وكتالوج المنتجات الصالحة للتصدير يفتح الباب أمام المستهلك الأفريقى للاطلاع على الإنتاج المصري، وفق الخطة التي تعمل عليها الدولة بالتنسيق بين عدة وزارات منها قطاع الأعمال والصناعة والمصنعين، بهدف التسجيل فى الكتالوج الإليكترونى الذى أطلقته النصر للاستيراد والتصدير بشكلها الجديد "جسور".

وعن مستقبل قطاع الأثاث فى أفريقيا، قال "حلمى" "إن المستقبل واعد جدًا لأن القارة الأفريقية يجرى بناءها وهناك تطوير فى كافة الدول وتشهد استقرار اقتصادى وهوما يشجع المصنعين للدخول لهذه الأسواق الأفريقية، فهناك طلب على الأثاث المكتبى والمستشفيات والمدارس والفندقى والمنازل وكلها قطاعات واعدة فى أفريقيا.

وسجلت صادرات الأثاث خلال الخمس شهور الأولى من العام ارتفاع بنحو 29% لتبلغ 104 ملايين دولار مقابل 81 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وكشفت بيانات رسمية من الرقابة على الصادرات، أن صادرات الأثاث خلال شهر مايو 2021 سجلت تراجعا بنحو 22% لتبلغ ما قيمته 10.47 مليون دولار مقابل 13.45 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى.

وحول أهم الدول المستوردة للأثاث المصرى أوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للأثاث المصرى خلال 5 شهور أولى من 2021 لتسجل نحو 25 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، تلاها "الإمارات العربية المتحدة" والتى ارتفعت وارداتها لتبلغ 14 مليون دولار مقابل 13 مليون دولار، واحتلت"العراق"المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة حيث استوردت ما قيمته 13 مليون دولار خلال 5 شهور مقابل 9 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.