شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتحول إلى الانخفاض مع إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم ومتابعة نتائج أعمال الشركات.



وكشفت بيانات حديثة عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وأظهرت بيانات حكومية أمريكية حديثة بأن متوسط الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية حتى الجمعة بلغ نحو 30 ألف إصابة، وهو أعلى من متوسطه في شهر يونيو/حزيران الماضي والذي بلغ 8 آلاف إصابة.



هذا، وقد أعلنت "كوكاكولا" عن نتائج أعمالها الفصلية حيث شهدت تحقيق مبيعات قوية في الربع السنوي الثاني.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.7 نقطة.