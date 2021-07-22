شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه رغم ارتفاع المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعزز الخام مكاسبه رغم صعود المخزونات الأمريكية في القراءة الأسبوعية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 2.1 مليون برميل إلى 439.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 4.6 مليون برميل.



وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية غير رسمية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 806 آلاف برميل.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 19:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، قفزت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 19:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.6% إلى 70.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 70.5 دولار وأقل سعر عند 66.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لـ"برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 4.2% إلى 72.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 72.3 دولار وأقل سعر عند 68.6 دولار.