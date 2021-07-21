شكرا لقرائتكم خبر عن 837 فندقا حصلوا عليها.. "شهادة السلامة الصحية" ختم مصر من أجل "سياحة آمنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت مصر العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية وعملت على تطبيقها فى كل من المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الأثرية المختلفة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بقطاع السياحة والآثار، ومن بين تلك الإجراءات منح الفنادق التى تطبق الضوابط والشروط ومعايير السلامة الصحية العالمية "شهادة السلامة الصحية".

وتم إطلاق تلك الشهادة في مايو 2020 وهى التى تحصل عليها الفنادق فى مصر بعد أن يتم التأكد من تطبيقها للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية، وحتى الآن ما يقرب من 837 فندقا سياحيا في مصر حصلوا على هذه الشهادة.

وتستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق الثابتة والعائمة التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق الثابتة والعائمة، وهي شهادة معتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

يذكر أنه سبق وقام المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC فى 18 يونيو الماضي باعتماد هذه الضوابط ومنح مصر خاتم السفر الآمنSafe Travel stamp.