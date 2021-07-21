شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعاود الارتفاع مع متابعة تطورات كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء مع استمرار متابعة تطورات كورونا.



ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وتجدر الإشارة إلى أن سلالة "دلتا" المتحورة ظهر منها بعض الإصابات في المملكة المتحدة وعدد من الدول على مستوى العالم بعد أن ظهرت أولا في الهند.



وتواجه بريطانيا موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، لكن رئيس الوزراء "بوريس جونسون" يعمل مع حكومته حاليا على رفع بعض القيود والإجراءات الاحترازية في إنجلترا تزامنا مع ما يعرف بـ"عيد الحرية"، لكنه طالب المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحذر.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:20 بتوقي جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.3720، وسجل أعلى سعر عند 1.3724 في حين سجل أقل سعر عند 1.3591.