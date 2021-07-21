شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد 4% رغم ارتفاع المخزونات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط ما يزيد على أربعة بالمائة اليوم الأربعاء، مواصلة المكاسب للجلسة الثانية في ظل تلقيها الدعم من تنامي الشهية للمخاطرة رغم بيانات تظهر زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.

زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.88 دولار بما يعادل 4.2 بالمائة لتصل إلى 72.23 دولار للبرميل عند التسوية.

وصعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.1 دولار أو ما يعادل 4.6 بالمائة لتسجل 70.30 دولار للبرميل عند التسوية.

وانتعشت العقود الآجلة بعد أن نزلت نحو سبعة بالمائة يوم الاثنين، عقب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على زيادة المعروض 400 ألف برميل يوميا في كل شهر من أغسطس إلى ديسمبر.