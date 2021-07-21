٦- مشروع تطوير الجدارة الوظيفية في مجال السلامة للعاملين بجميع الوظائف الفنية .

٥- التعاون مع وزارة البترول في مشروع تحديث وتطوير القطاع "بناء القدرات"

٤- مشروع تطبيق قواعد الحفاظ على الحياة بالشركات التابعة للهيئة .

٢- مشروع تطبيق منظومة إدارة المقاولين في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالشركات التابعة للهيئة العامة للبترول .

القاهرة - سامية سيد - يعود تنفيذ برامج ومشروعات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بالمشروعات البترولية بالفائدة علي الأفراد والإنتاج والبيئة المحيطة وفيما يلي أهم مشروعات تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة للهيئة العامة للبترول خلال عام2020والتي كانت كالتالي ..

شكرا لقرائتكم خبر عن رقمنة العمليات.. 7 مشروعات لهيئة البترول لتطوير منظومة السلامة وحماية البيئة والان مع تفاصيل الخبر

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.