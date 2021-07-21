شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد غرف السياحة: تدريب 5251 سائق بالمركز المصرى للقيادة الآمنة خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر الاتحاد المصري للغرف السياحية أنه تم تدريب 5251 سائق من العاملين في القطاع السياحي والقطاعات الأخرى بالمركز المصري للقيادة الآمنة، وذلك خلال الفترة ما بين 1 مارس 2020 وحتى 31 مارس 2021.

جاء ذلك فى التقرير السنوى الصادر عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية، حيث تم افتتاح المركز للتدريب والتأهيل المهني والمحترف لقائدى المركبات السياحية وغيرها طبقا للمعايير الدولية للقيادة الآمنة، وتم تشغيله من يناير 2020 وحتى منتصف مارس ثم توقف التدريب بالمركز لمدة 4 أشهر تماشيًا مع قرارات الدولة بمنع التجمعات حينها بسبب أزمة فيروس كورونا، ليتم استئناف التدريب بعدها مرة أخرى.

ويعتمد المركز في برامج التدريب الخاصة به على تقنية المضامير الإلكترونية التي تحاكي الظروف الغير متوقعة، وكيفية تفاديها بشكل يضمن سلامة الركاب والمركبات.

وسبق وتفقد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني المركز، وأكد على الدور الهام الذي يلعبه هذا المركز من خلال ما يقدمه من خدمات وإمكانيات في تدريب قائدي المركبات بأنواعها ولاسيما المركبات السياحية، مشيرا إلى أهمية العمل على الاستفادة القصوى من المركز لتدريب سائقي القطاعات المختلفة بالدولة.

ومن جانبه، أشار أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إلى أن هذا المركز تم تصميمه وإنشائه بالتعاون مع بيت الخبرة النمساويTest and Training International والذي قام بتدريب المدربين واعتمادهم قبل افتتاحه في مارس 2012 على مساحة 102 فدان تم تخصيصها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لهذا الغرض، مؤكداً على أن هذا المركز هو ثمرة تعاون مشترك بين القطاع السياحي الحكومي والخاص حيث يعتبر الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه قد تم تدريب أكثر من ٤٥ ألف متدرب منذ افتتاحه حتي الآن مما ساهم بشكل فاعل في الحد من حوادث الطرق.