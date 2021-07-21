شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 21-7-2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 21-7-2021 الموافق اليوم الثانى لعيد الأضحى المبارك، أمام الجنيه المصرى، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.32 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 51.95 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى سجل 52.00 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت فى البنك الأهلى المصري ، ومصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك مصر، ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما ثبت سعره فى بنك الإسكندرية سجل 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما كانت أسعاره من قبل.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى52.00 جنيه للشراء.

52.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.32 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.32 جنيه للشراء.

52.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.95 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.29 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.44 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.54 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.