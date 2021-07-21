شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 2.1 مليون برميل إلى 439.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 4.6 مليون برميل.



وانخفض مخزون البنزين بنحو 100 ألف برميل إلى 236.4 مليون برميل، في حين هبط مخزون المقطرات بنحو 1.3 مليون برميل إلى 141 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 806 آلاف برميل خلال نفس الفترة.