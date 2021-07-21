شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل الارتفاع مع ترقب نتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء في ظل الترقب في الأسواق لصدور نتائج أعمال الشركات.



وكشفت بيانات حديثة عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وأظهرت بيانات حكومية أمريكية حديثة بأن متوسط الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية حتى الجمعة بلغ نحو 30 ألف إصابة، وهو أعلى من متوسطه في شهر يونيو/حزيران الماضي والذي بلغ 8 آلاف إصابة.



وأعلنت "كوكاكولا" عن نتائج أعمالها الفصلية حيث شهدت تحقيق مبيعات قوية في الربع السنوي الثاني.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% (ما يعادل 230 نقطة) 34740 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 4347 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 65 نقطة) إلى 14563 نقطة.