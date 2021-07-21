شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات والذهب السعودى اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
وفى سياق متصل استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 21-7-2021 الموافق اليوم الثانى لعيد الأضحى المبارك، أمام الجنيه المصرى، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.32 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 51.95 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى سجل 52.00 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.
وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.
سجل 1 يورو نحو 4.42 ريال سعودي.
سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.11 ريال سعودي.
سجل 1 دولار كندي نحو 2.96 ريال سعودي.
سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.74 ريال سعودي .
سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.
سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.
سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.
سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.
سجل 1 دينار كويتي نحو 12.46 ريال سعودي.
أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 217.36 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24بنحو 217.36 ريال بما يعادل 57.96$ سعر الذهب عيار 22بنحو 199.25 ريال بما يعادل 53.13$ سعر الذهب عيار 21بنحو 190.20 ريال بما يعادل 50.71$ سعر الذهب عيار 18بنحو 163.02 ريال بما يعادل 43.47$ سعر الذهب عيار 14بنحو 126.79 ريال بما يعادل 33.81$ سعر الذهب عيار 12بنحو 108.68 ريال بما يعادل 28.98$ سعر أوقية الذهببنحو 6,760 ريال بما يعادل 1,803$ سعر جنيه الذهببنحو 1,522 ريال بما يعادل 405.72$ سعر كيلو الذهببنحو 217,361 ريال بما يعادل 57,958$