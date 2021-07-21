تعرف على أسعار العملات والذهب السعودى اليوم الأربعاء

وفى سياق متصل استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 21-7-2021 الموافق اليوم الثانى لعيد الأضحى المبارك، أمام الجنيه المصرى، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.32 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 51.95 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى سجل 52.00 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.