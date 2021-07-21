شكرا لقرائتكم خبر عن إعلانات "أوت دور" غير مسبوقة.. "طلعت مصطفى" الأولى فى كل شيء.. وموقع دولي: حملة "نور" الأقوى في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مجموعة طلعت مصطفى صدارة كافة معايير قياس أداء الشركات العقارية في مصر، سواء من حيث حجم محفظة الأراضي بمخزون يصل إلى 74 مليون متر مربع أو المبيعات بقيمة 21 مليار جنيه خلال 6 شهور أو عدد العملاء الذي يتجاوز أكثر من 700 ألف نسمة بمشروعات الشركة المختلفة، وأخيرًا في الحملات الإعلانية، حيث تصدرت "نور" أقوى حملة إعلانية في مصر، بحسب موقع https://insiteooh.com المتخصص في تحليل الحملات الإعلانية الخارجية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.

وأشاد موقع insiteooh بقوة الحملة الإعلانية لمشروع "نور"، وعلق عليها:"من الطبيعي أن تكون هناك حملة في مقدمة الحملات وعلى رأسها، لكن ما فعلته الحملة الترويجية لمدينة نور "أخذت القمة بعيداً"، مشيرًا إلى أن الحملات الإعلانية للشركات العقارية في مصر كانت تسير بشكل جيد إلى أن تم إطلاق مشروع مدينة نور، حيث أفسدت حملة نور فرحة شركات التطوير العقاري الأخرى بتصدر واجهة الأحداث في السوق المصرية، وانقلبت المعادلة لصالح مجموعة طلعت مصطفي القابضة.

وأطلقت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، مطلع شهر يونيو الماضي، مشروع نور وهو أكبر مشروع عقاري أمام العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 5 آلاف فدان باستثمارات 500 مليار جنيه، لإنشاء 140 ألف وحدة سكنية (عمارات وفيلات) تستوعب 600 ألف نسمة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات غير السكنية كالمساحات التجارية وفندق خمس نجوم ومدارس وجامعة دولية وغيرها من الخدمات الأخرى.

ونجحت طلعت مصطفى في تحقيق مبيعات غير مسبوقة في مشروع مدينة "نور" أمام العاصمة الإدارية الجديدة تزيد على 15 مليار جنيه خلال نحو 21 يوماً فقط، لتصبح أعلى مبيعات حققها مطور عقاري في مصر عند إطلاق مشروع لأول مرة، نتيجة معدلات الطلب غير المسبوقة من عملاء المجموعة الحاليين والجدد، وذلك بفضل إجراء المجموعة دراسة مفصلة للسوق وفهمها لاحتياجات الشريحة المستهدفة من المستخدمين النهائيين والمستثمرين طويلي الأجل على مستوى الاقتصاد الكلي ثم توفير وحدات متنوعة بخطط سداد جذابة وتنافسية للغاية لفترات تصل إلى 5 أو 10 أو 15 عاماً.