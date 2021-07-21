شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء الموافق 21-7-2021، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر نظرا لاجازة عيد الأضحى المبارك.

وفى سياق متصل، استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصري 18.37 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.41 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، أما فى البركة سجل 18.46 جنيه للشراء، و18.61جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هــ.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.16 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.11 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.16 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.16 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.07 جنيه للشراء. 4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.14 جنيه للشراء. 4.19 جنيه للبيع.