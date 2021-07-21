شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 21-7-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 21-7-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت فى البنك الأهلى المصري ، ومصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك مصر، ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما ثبت سعره فى بنك الإسكندرية سجل 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما كانت أسعاره من قبل.

وفى سياق متصل، استقر سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك التجارى الدولى عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 4.14 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك العاملة فى مصر نظرا لاجازة عيد الأضحى المبارك.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: ​سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.