شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل ارتفاعه قبيل بيانات المخزون الأمريكي و"برنت" أعلى 70 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وواصل الخام مكاسبه قبيل صدور بيانات المخزون الأمريكي.



وكان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس في بيانات أولية غير رسمية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 806 آلاف برميل.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية، وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات الأمريكية بنحو 6.7 مليون برميل.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 12:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 12:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 68.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 68.5 دولار وأقل سعر عند 66.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لـ"برنت" تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.8% إلى 70.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 70.7 دولار وأقل سعر عند 68.6 دولار.