شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض أدنى 1800 دولار للاوقية وسط ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية قرب أعلى مستوى له في عام 2021، ورغم المخاوف المحيطة بجائحة كورونا.



وكشفت بيانات حديثة عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وأظهرت بيانات حكومية أمريكية حديثة بأن متوسط الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية حتى الجمعة بلغ نحو 30 ألف إصابة، وهو أعلى من متوسطه في شهر يونيو/حزيران الماضي والذي بلغ 8 آلاف إصابة.



هذا، وتواجه عدة دول حول العالم موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، لكن بعض الحكومات قررت المضي قدما في تخفيف القيود ونصح المواطنين فقط بالحذر.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 12:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.06 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.1 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 12:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1799.2 دولار للأوقية.