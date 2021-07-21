شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل مكاسبها رغم المخاوف حول "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم الأربعاء مع تواصل إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم، وذلك على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن كورونا.



ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وأظهرت بيانات حكومية أمريكية حديثة بأن متوسط الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية حتى الجمعة بلغ نحو 30 ألف إصابة، وهو أعلى من متوسطه في شهر يونيو/حزيران الماضي والذي بلغ 8 آلاف إصابة.



وتواجه عدة دول حول العالم موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، لكن بعض الحكومات قررت المضي قدما في تخفيف القيود ونصح المواطنين فقط بالحذر.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بحلول الساعة 12:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% أو ما يعادل 4 نقاط إلى 450 نقطة.



وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 1.3% أو ما يعادل 97 نقطة إلى 6974 نقطة، كما ارتفع "داكس" الألماني بنسبة 0.5% أو ما يعادل 79 نقطة إلى 15295 نقطة، في حين ارتفع "كاك" الفرنسي بنسبة 1.1% أو ما يعادل 69 نقطة 6416 نقطة.