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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 21-7-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الأربعاء الموافق 21-7-2021 أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى المصري 18.37 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.41 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، أما فى البركة سجل 18.46 جنيه للشراء، و18.61جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هــ.
وفى سياق متصل استقرت أسعار العملات لليوم الثانى على التوالى الموافق ثانى أيام عيد الأضحى المبارك 21-7-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية، نظرا لاجازة البنوك فى مصر، ليثبت سعر الدولار كما كان عليه من قبل، ويستقر صرف اليورو عند سعر 18.37 للشراء، 18.58 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.46 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.37 جنيه للشراء.
18.58 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر18.41 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك البركة18.46 جنيه للشراء.
18.61 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.38 جنيه للشراء.
18.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.46 جنيه للشراء.
18.60 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.41 جنيه للشراء.
18.60 جنيه للبيع.