سعر اليورو اليوم الأربعاء 21-7-2021 فى مصر

وفى سياق متصل استقرت أسعار العملات لليوم الثانى على التوالى الموافق ثانى أيام عيد الأضحى المبارك 21-7-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك المصرية، نظرا لاجازة البنوك فى مصر، ليثبت سعر الدولار كما كان عليه من قبل، ويستقر صرف اليورو عند سعر 18.37 للشراء، 18.58 جنيه للبيع.