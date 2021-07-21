شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 21-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت اختراقاً أولياً لمستوى 69.60 وأغلق شمعة الأربع ساعات فوقه، مما يقود السعر للتحول نحو الارتفاع بقية اليوم، في طريقه لاختبار مستوى 71.20 مبدئياً.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 69.60 والثبات دونه من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 69.00 والمقاومة 71.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بقية اليوم