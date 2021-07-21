شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 21-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النفط صعوداً ليخترق مستوى 67.45 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف مناطق 69.25 ثم 71.05 مبدئياً.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 67.45 لتحديد الأهداف التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 69.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي