شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 21-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بإيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 24.95 ويتجه لتحقيق مكاسب محتملة على المدى اللحظي، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات فوق المستوى المذكور سيقود السعر للتوجه نحو 25.65 كمحطة إيجابية أولى، بينما يحتاج للتداول دونه مجدداً لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 23.76 كمحطة سلبية رئيسية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.30 والمقاومة 25.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط