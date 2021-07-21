شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 21-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، وطالما أن السعر دون 1.3680، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، يدعمها فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل واضح، مع الإشارة إلى أن كسر 1.3570 سيسهّل مهمة السعر بالتوجه نحو هدفنا السلبي التالي عند 1.3450.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3520 والمقاومة 1.3700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط