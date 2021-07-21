شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لليورو أمام الدولار مع استمرار متابعة جائحة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي خلال تداولات اليوم الأربعاء، وذلك مع استمرار التطورات على صعيد جائحة كورونا.



ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.



وأظهرت بيانات حكومية أمريكية حديثة بأن متوسط الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية حتى الجمعة بلغ نحو 30 ألف إصابة، وهو أعلى من متوسطه في شهر يونيو/حزيران الماضي والذي بلغ 8 آلاف إصابة.



وتواجه عدة دوب حول العالم موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، لكن بعض الحكومات قررت المضي قدما في تخفيف القيود ونصح المواطنين فقط بالحذر.



وعلى صعيد التداولات، انخفض اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 10:33 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1.1777، وسجل أعلى سعر عند 1.1787 في حين سجل أقل سعر عند 1.1753.