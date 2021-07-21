تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

الشارقة - اميمة ياسر -

استقرت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم، الأربعاء، عند أسعار أمس الثلاثاء المنخفضة، نظراً للتراجع في سعر الذهب عالميًا.

وخلال تعاملات الأيام الماضية، شهد الذهب حالة من التذبذب ما بين الصعود والهبوط، بسبب المخاوف من انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة "دلتا" على مستوى العالم، وارتفاع مؤشر الدولار عالميًا .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الأربعاء، أن سعر الذهب عيار 24 هو 903 جنيهات للجرام، وسعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، 791 جنيها للجرام، والذهب عيار 18 استقر عند 679 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب عند سعر 6328 جنيهًا للجرام.

وصباح اليوم، شهد سعر الذهب في البورصة العالمية انخفاضًا كبيراً، بالرغم من تزايد المخاوف من انتشار سلالة كورونا الجديدة بسبب ارتفاع مؤشر الدولار والذي تربطهما علاقة عكسية.