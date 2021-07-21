الاقتصاد

تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -    

استقرت أسعار الذهب في مصر صباح اليوم، الأربعاء، عند أسعار أمس الثلاثاء المنخفضة، نظراً للتراجع في سعر الذهب عالميًا.

وخلال تعاملات الأيام الماضية، شهد الذهب حالة من التذبذب ما بين الصعود والهبوط، بسبب المخاوف من انتشار سلالة فيروس الجديدة "دلتا" على مستوى العالم، وارتفاع مؤشر الدولار عالميًا .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الأربعاء، أن سعر الذهب عيار 24 هو 903 جنيهات للجرام، وسعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، 791 جنيها للجرام، والذهب عيار 18 استقر عند 679 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب عند سعر 6328 جنيهًا للجرام.

وصباح اليوم، شهد سعر الذهب في البورصة العالمية انخفاضًا كبيراً، بالرغم من تزايد المخاوف من انتشار سلالة كورونا الجديدة بسبب ارتفاع مؤشر الدولار والذي تربطهما علاقة عكسية.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا