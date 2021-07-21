شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أداء العقود الآجلة لأسعار النفط وسط ارتفاع الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في شهرين مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة على التوالي موضحاً استقراره بالقرب من الأعلى له في قرابة أربعة أشهر وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك وسط شح البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع التطلع للكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 16 من تموز/يوليو والذي قد يظهر تقلص العجز إلى 4.6 مليون برميل مقابل 7.9 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 05:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم آيلول/سبتمبر 0.38% لتتداول عند مستويات 66.70$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 66.45$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 67.20$ للبرميل.

أما عن العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر فشهدت تراجعاً 0.10% لتتداول عند 68.85$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 68.92$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 69.35$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 93.03 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 92.98، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 92.97.

هذا وتابعنا الأحد الماضي فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة للدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك+"، والذي تم التوصل خلاله لاتفاق بموجبة سيزيد التحالف إنتاجه النفطي بنحو 400 ألف برميل يومياً كل شهر اعتباراً من آب/أغسطس القادم وذلك حتى يتم إحياء إنتاج التحالف المتوقف والبالغ 5.8 مليون برميل.

وفي نفس السياق، اتفاق تحالف أوبك+ منح الإمارات العربية المتحد ة والعديد من الدول الأخرى خطوط أساس أعلى يتم على أساسها قياس تخفيضات الإنتاج سوف يتم العمل بها بدايتاً من أيار/مايو 2022، حيث زاد مستوى الإمارات إلى 3.5 مليون برميل يومياً، أي أقل من 3.8 مليون برميل يومياً إنتاجها من بداية اتفاق الخفض لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، إلا أنه أعلى من خط الأساس السابق عند 3.17 مليون برميل يومياً.

ونود الإشارة، لكون الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي أفاد بأن تعديلات خط الأساس لن تغير وتيرة زيادة الإنتاج الشهري البالغة 400 ألف برميل في اليوم، حينما تدخل حيز التنفيذ في أيار/مايو، مضيفاً أن المجموعة ستواصل الاجتماع كل شهر، بما في ذلك مراجعة السوق في ديسمبر وأنه يمكن تعدل الجدول الزمني إذا لزم الأمر والذي تم تمديده لتقليص خفض الإنتاج حتى أيلول/سبتمبر 2022.

أما عن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي فقد صرح للصحفيين عقب انقضاء الاجتماع آنذاك "الإمارات ملتزمة بهذه المجموعة وستعمل معها دائماً" وشكر المملكة العربية السعودية وروسيا على محافظتهم على أوبك+ وتعزيز الحوار البناء الذي مكن من التوصل إلى اتفاق، ويذكر أن الإمارات رفضت في اجتماعات عقدت في مطلع هذا الشهر مقترح سعودي حظي بقبول أعضاء التحالف باستثنائها مع مطالبتها لتعديل خط الأساس آنذاك.

بخلاف ذلك، تابعنا الأسبوع الماضي أفادت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بأن أوضاع جائحة كورونا تتفاقم، موضحاً أن سلالة متحور دلتا قد تتحول قريباً للنسخة المهيمنة في العالم بعد تسجيلها في 104 دولة، مضيفاً آنذاك أن الأسبوع السابق كان الرابع على التوالي الذي يرصد به ارتفاع للإصابات وأن الوفيات ارتفعت بعد تراجعها على مدى العشرة أسابيع السابقة، ما يعرض الكثير والتعافي العالمي لخطر متزايد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:42 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 190.67 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,098,758 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 3,437 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 2 منصة إلى 380 منصة، لتعكس أعلى مستوى لها منذ نيسان/أبريل 2020، وثالث ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط ارتفع الأسبوع الماضي بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.4 مليون برميل يومياً، والذي يعد أعلى مستوى له منذ أيار/مايو 2020.

إلا أن الإنتاج الأمريكي للنفط لا يزال تعكس تراجع 1.7 مليون برميل يومياً أو 15% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب خلال الآونة الأخيرة نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس الماضي عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.