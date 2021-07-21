شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحصل على إشارات سلبية جديدة – تحليل - 21-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً لمستوى 67.45 وحافظ على ثباته دونه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يتقاطع بشكل سلبي الآن، ليحفّز السعر على استئناف التداولات السلبية والتوجه لمهاجمة مستوى 65.20 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيفتح الطريق أمام التوجه نحو مستويات 62.90 ثم 61.55 كأهداف رئيسية تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 67.45 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط