شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة الداجنة: انخفاض أسعار الدواجن لأدنى مستوى لها منذ شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت أسعار الدواجن لأدنى مستوى لها منذ شهر رمضان الماضى مسجلة 22 جنيها فى المزرعة وذلك فى ظل انخفض الطلب عليها بسبب موسم عيد الأضحى. وذلك بحسب ما أكدته شبعة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة إن أسعار الدواجن مع بداية عيد الأضحى وصلت لأدنى سعر لها منذ شهر رمضان الماضى حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة 22 جنيها ، مضيفا أن سعر المستهلك يتراوح بين 25-27 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365 أن أسعار البيض مستقرة عند 40.5 جنيها للكرتونة في المزرعة، مشيرا إلى أن سعر المستهلك يتراوح بين 43 – 45 جنيها للكرتونة، وأوضح أن كرتونة البيض الأحمر في المزرعة سجلت 43 جنيها للكرتونة وسجل سعر المستهلك 47-48 جنيها .