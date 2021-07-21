شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأربعاء 21-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-7-2021 أمام الجنيه المصرى، الموافق ثانى أيام عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هــ، لتثبت الأسعار كما كانت وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك.

وسجل فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجارى الدولى ثباتا عند سعر 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، أما فى بنك القاهرة سجل 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى سجل 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.62 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك مصر15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.