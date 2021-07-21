شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن أظهر تقرير للقطاع زيادة غير متوقعة بمخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مما أجج المخاوف حيال تنام جديد في إصابات كوفيد-19 قد يقلص الطلب على الوقود.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 68.98 دولار للبرميل في الساعة 0628 بتوقيت جرينتش، متخلية عن بعض مكاسب أمس الثلاثاء عندما ارتفعت 1.1 بالمئة.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتا أو 0.5 بالمئة هي الأخرى لتسجل 66.84 دولار للبرميل، بعد صعودها دولارا يوم الثلاثاء.