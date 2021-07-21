شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يستأنف الهجوم الصاعد– تحليل – 21-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الغاز العوامل الإيجابي والمتمثلة بارتكازه ضمن محاور القناة الصاعدة بالإضافة إلى استمرار تشكيل مستوى 3.588 للدعم الإضافي, لنلاحظ استئنافه بذلك للهجوم الصاعد وتسجيله لمستوى 3.930.

وصول مؤشر ستوكاستيك حاليا نحو مستوى تشبع الشراء يدعونا لترجيح المزيد من التداولات الإيجابية والتي قد تستهدف قريبا لمستوى 4.070 وصولا لمقاومة القناة الصاعدة الممتدة نحو 4.275.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.760 و 4.070

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد