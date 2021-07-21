شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتفاجأ بقوة الدعم- تحليل - 21-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تفاجئ سعر الزوج بقوة الدعم الإضافي المستقر عند 128.70 ليضطر لتشكيل ارتداد إيجابي نحو مستوى 129.40 مؤجلا بذلك الهجوم الرئيسي الهابط والمتوقع سابقا.

نشير إلى أن تمركز المتوسط المتحرك 55 دون المقاومة الإضافية الممتدة نحو 130.75 يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم السلبي من جديد ليمكنه ذلك من كسر الدعم الحالي واستئناف تسجيل الأهداف السلبية المتمركزة قرب 128.35 و 127.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 129.60 و 128.35

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة