شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقدم إغلاق سلبي جديد-تحليل - 21-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تذبذب سعر الزوج يوم أمس إلا أن ارتكازه السلبي المتكرر دون الحاجز المتمثل بمستوى 150.45 يؤكد تأجيله للهجوم الصاعد وليزيد ذلك من فرص تشكيله قريبا لموجات تصحيحية هابطة ليستهدف بذلك مستوى 147.80 وصولا لدعم القناة الصاعدة الرئيسي والممتد نحو 146.60.

لاستعادة الميل الصاعد, يحتاج السعر لإغلاق إيجابي فوق الحاجز المتمثل بمستوى 151.80 وليمكنه ذلك من استئناف الهجوم الرئيسي الصاعد لنتوقع اندفاعه بذلك نحو 154.00 و 155.35 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 150.40 و 147.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط