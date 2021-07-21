شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكتسب عزم جديد– تحليل - 21-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر البلاتين عزم سلبي جديد بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع ليعزز ذلك سيطرة الميل الهابط والقائم على ثبات المقاومة الممتدة حاليا نحو 1145.00.

كذلك تشكيل مستوى 1105.00 لحاجز إضافي, يؤكد احتجاز التداولات ضمن المسار الهابط لنبقى بانتظار وصول السعر قريبا نحو مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 1035.00 وبتجاوزه قد تمتد الخسائر خلال الفترة القادمة نحو 980.00 و 947.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1085.00 و 1035.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط