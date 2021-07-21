شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الضغط على المتوسط المتحرك– تحليل- 21-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار السعر التصحيحي الهابط بتعرضه لضغوط سلبية متكررة لنلاحظ تقديمه حاليا لضغط واضح على محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 4.2100, ثبات الحاجز قرب 4.4100 يدعم توقعنا التصحيحي الهابط لنبقى بانتظار وصول السعر نحو 4.0900 ليختبر بذلك دعم القناة الصاعدة ومن ثم لنراقب تصرفه نظرا أهمية هذا الدعم بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.2850 و 4.0900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط