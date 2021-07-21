شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 21-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من اختراق مستوى 0.9200 والثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 0.9265 الذي يمثّل هدفنا التالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 0.9200 يمثّل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9170 والمقاومة 0.9265

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد