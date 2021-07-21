شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 21-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية ليختبر حاجز 0.7300، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي ينتظم داخل القناة الهابطة الموضحة بالصورة، بانتظار اختبار مستوى 0.7230 بشكل رئيسي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.7375 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7250 والمقاومة 0.7375

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط