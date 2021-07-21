شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الأهداف الممتدة – تحليل - 21-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من ملامسة هدفنا المنتظر عند 67.70 وارتد صعوداً من هناك، ليختبر المقاومة المحورية 69.60 ويحافظ على ثباته دونها الآن، بالتزامن مع ظهور إشارات سلبية واضحة الآن من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن كسر مستوى 67.70 سيدفع السعر إلى 64.55 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن اختراق 69.60 يعتبر مفتاح أولي لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط