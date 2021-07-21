شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحصل على إغلاق سلبي – تحليل - 21-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سعر الفضة تداولات يوم أمس دون مستوى 24.95، ليدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو القاع المسجّل مسبقاً عند 23.76 كهدف رئيسي تالي.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن التداول فوق 24.95 مجدداً سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 25.65 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.30 والمقاومة 25.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط