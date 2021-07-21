شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأدنى له في شهرين أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 27 من آيار/مايو أمام اليابان الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.05% إلى مستويات 109.90 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.85، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.98، بينما حقق الأدنى له عند 109.84.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز بما قيمته 90.2 مليار ين مقابل فائض بما قيمته 19.6 مليار ين في أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 53.6 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته فائض بما قيمته 383.2 مليار ين مقابل عجز بما قيمته 189.4 مليار ين في أيار/مايو، دون التوقعات التي أشارت إلى فائض 460 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تباطؤ وتيرة النمو إلى 48.6% مقابل 49.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 46.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات تسارع وتيرة النمو إلى 32.7% مقابل 27.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 29.0%.

كما جاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك اليابان عن محضر اجتماعه الذي عقد في 17-18 من حزيران/يونيو والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% والبقاء أيضا على التعهد بتوجيه عائد السندات الحكومية ذات أمد 10 أعوام عند الصفر بالإضافة للإبقاء على معدل السياسة قصير المدي عند -0.1% ومعدل طويل الأجل حول الصفر، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان أقروا مؤخراً تمديد الموعد النهائي لبرنامج الإغاثة من الأوبئة والذي كان من المقرر أن ينقضي في أيلول/سبتمبر المقبل وذلك لمدة ستة أشهر وتحديداً إلى آذار/مارس 2020، كما تابعنا خلال الآونة الآخيرة تأكيدات محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا على أن التضخم لا يزال دون الهدف المركزي الياباني عند اثنان بالمائة.