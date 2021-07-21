شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق بعض المكاسب – تحليل - 21-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية إضافية ليختبر خط المقاومة الذي يظهر بالصورة، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي ليدخل مناطق التشبع في الشراء.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجّعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، ويحتاج السعر لكسر 109.22 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 107.70، مع الانتباه إلى أن اختراق 110.05 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية واختبار مناطق 110.75 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.10 والمقاومة 110.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط