شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت مزيد من الضغط السلبي – تحليل - 21-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار دعم قوي عند مستوى 1.3570، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر أكمل تشكيل نموذج قمة مزدوجة نتوقع أن يضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض على المدى القصير والمتوسط، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور سيدفع السعر إلى مناطق 1.3450 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.3680.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3520 والمقاومة 1.3700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط