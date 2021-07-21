شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول الكسر – تحليل - 21-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بمحاولات كسر مستوى 1.1780 ويتحرك دونه الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار زيارة مستوى 1.1700 كهدف رئيسي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.1805 سيدفع السعر لاختبار مناطق 1.1888 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1690 والمقاومة 1.1840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط